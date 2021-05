Caos in Rai | questa volta tocca ad Alberto Angela | addio a ‘Ulisse’

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Non c’è pace in casa Rai. Via Mazzini sembra una polveriera pronta a esplodere da un momento all’altro. L’ultima ‘bega’ in ordine cronologico, Maggio mensis horribilis, sono gli indici d’ascolto di programmi iconici che obbligano a un cambio di rotta. Anche un mostro sacro comecon il suoè costretto a sventolare bandiera bianca. LEGGI ANCHE => Gli studi di RaiSport si trasformano in un ring: lite tra due giornalisti finisce a cazzotti Chiusi programmi che non si dovrebbero chiudere Le parole di Marcello Foa spiazzano tutti: un tentativo di riscossa d’orgoglio troppo tardiva. “Marcello Foa vuole la politica fuori dalla Rai? Poteva dirlo prima…e non solamente alla fine del proprio mandato“, sono le icastiche parole che volano nell’area prive di proprietario. A pochi giorni dalle pubblicazioni ...