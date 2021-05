Calcio: Serie A, 6 squalificati per un turno (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 35/a giornata, ha squalificati 6 giocatori, tutti per un turno: Lucas Leiva e Andreas Pereira (Lazio), Nicolas Nkoulou (Torino), Matteo Ricci (Spezia), Alexis Saelemaekers (Milan), Pasquale Schiattarella (Benevento). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della 35/a giornata, ha6 giocatori, tutti per un: Lucas Leiva e Andreas Pereira (Lazio), Nicolas Nkoulou (Torino), Matteo Ricci (Spezia), Alexis Saelemaekers (Milan), Pasquale Schiattarella (Benevento). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Allarme stipendi per tutte le big. Ora Barça e Real Madrid usano le forbici - Gazzetta_it : #Suning @Inter, un lunedì di passione. Allenamento alle 11, poi iniziano i colloqui sugli stipendi - SkySport : JUVENTUS-MILAN 0-3 Risultato finale ? ? #Diaz (45+1') ? #Rebic (78’) ? #Tomori (82’) ? SERIE A – 35^ giornata ??… - Jeky655321 : ecco, con la Salernitana in Serie A comincio a prendere in seria considerazione di lasciare il calcio - Gazzetta_it : SerieB: 38ª giornata: la Salernitana vola in SerieA. Monza ai playoff, Cosenza retrocesso -