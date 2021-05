Barcellona, passa la paura per Busquets. Il centrocampista ritorna ad allenarsi in gruppo (Di lunedì 10 maggio 2021) Con un video pubblicato sui social, il Barcellona mostra Sergio Busquets allenarsi con i compagni. Una buona notizia per i blaugrana che avevano visto Busquets uscire già nel primo tempo per un problema muscolare. Adesso il Barcellona potrà contare anche su di lui per la lotta al titolo in Liga dato che non c’è molta alternativa a centrocampo, contro l’Atletico Madrid è stato sostituito dal giovanissimo Ilaix Moriba. @5sergiob se entrena con el grupo pic.twitter.com/WBSjGpphTQ — FC Barcelona (@FCBarcelona es) May 10, 2021 Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Con un video pubblicato sui social, ilmostra Sergiocon i compagni. Una buona notizia per i blaugrana che avevano vistouscire già nel primo tempo per un problema muscolare. Adesso ilpotrà contare anche su di lui per la lotta al titolo in Liga dato che non c’è molta alternativa a centrocampo, contro l’Atletico Madrid è stato sostituito dal giovanissimo Ilaix Moriba. @5sergiob se entrena con el grupo pic.twitter.com/WBSjGpphTQ — FC Barcelona (@FCBarcelona es) May 10, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

