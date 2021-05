Barbara Berlusconi è incinta, aspetta il quinto figlio (Di lunedì 10 maggio 2021) Barbara Berlusconi aspetta un figlio. La figlia di Silvio Berlusconi è già mamma di quattro bambini e, stando a quanto riportato dall’Ansa, è di nuovo in dolce attesa, una nascita che sarebbe prevista per il mese di novembre. Al momento non ci sono conferma o smentite da parte della diretta interessata, del compagno Guerrieri o della famiglia Berlusconi. Per Barbara Berlusconi, che sarebbe in questo momento al quarto mese di gravidanza, si tratterebbe del quinto figlio, visto che ha già dato alla luce Alessandro (nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016) e Francesco (2018). I primi due sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza, mentre in questo caso si tratterebbe del terzo figlio avuto con ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021)un. La figlia di Silvioè già mamma di quattro bambini e, stando a quanto riportato dall’Ansa, è di nuovo in dolce attesa, una nascita che sarebbe prevista per il mese di novembre. Al momento non ci sono conferma o smentite da parte della diretta interessata, del compagno Guerrieri o della famiglia. Per, che sarebbe in questo momento al quarto mese di gravidanza, si tratterebbe del, visto che ha già dato alla luce Alessandro (nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016) e Francesco (2018). I primi due sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza, mentre in questo caso si tratterebbe del terzoavuto con ...

Advertising

SkyTG24 : Barbara Berlusconi di nuovo incinta: attende il quinto figlio - SpioneValerio : Stanotte ho sognato la morte di #Berlusconi [giuro]. Poi googolando ho scoperto non solo che oggi è l'anniversario… - lellinara : RT @Corriere: Barbara Berlusconi è incinta del quinto figlio. La nascita è prevista a novembre - vanandrix79 : RT @SkyTG24: Barbara Berlusconi di nuovo incinta: attende il quinto figlio - BellaDentro1 : RT @pirata_21: Barbara #Berlusconi aspetta il quinto figlio. O prestanome come li chiamano in famiglia. -