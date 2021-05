Appropriazione culturale, comprenderla ed evitarla (Di lunedì 10 maggio 2021) Si parla tantissimo di Appropriazione culturale, un concetto applicabile a qualsiasi cultura, costume o gesto. Ma cosa si intende con questa espressione, in inglese “cultural appropriation“? Letteralmente si tratta dell’utilizzo e adozione di strumenti, simboli e immagini di una cultura non propria. L’Appropriazione culturale vede infatti una cultura dominante impossessarsi in maniera impropria di un simbolo di una cultura più debole, privandolo del proprio significato originario, per avere un vantaggio economico. È un comportamento di epoca coloniale, che reintroduce i rapporti di dominio e di controllo. Ovviamente l’utilizzo di simboli e strumenti di una cultura non propria non determina sempre l’Appropriazione culturale. Infatti, è lecito parlarne nel momento in cui questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Si parla tantissimo di, un concetto applicabile a qualsiasi cultura, costume o gesto. Ma cosa si intende con questa espressione, in inglese “cultural appropriation“? Letteralmente si tratta dell’utilizzo e adozione di strumenti, simboli e immagini di una cultura non propria. L’vede infatti una cultura dominante impossessarsi in maniera impropria di un simbolo di una cultura più debole, privandolo del proprio significato originario, per avere un vantaggio economico. È un comportamento di epoca coloniale, che reintroduce i rapporti di dominio e di controllo. Ovviamente l’utilizzo di simboli e strumenti di una cultura non propria non determina sempre l’. Infatti, è lecito parlarne nel momento in cui questo ...

Advertising

HRRYDIMPLS : MADONNA CHE CAZZO DI NERVOSO QUEL THREAD DI MERDA HO LETTO SOLO DUE TWEET PERCHÉ NON CE LA FACEVO PIÙ. MA SUL SERIO… - artvmotorsport_ : @apifrizzoIe hai messo in mezzo appropriazione culturale quando non c'entra assolutamente nulla. quindi, ti ripeto… - taehvngomez : RT @OnPurposeAuri: Vi prego di prendervi mezz’ora per leggere questo carrd, è stato fatto da unx membro appartenente ad una delle tribù(non… - OnPurposeAuri : Vi prego di prendervi mezz’ora per leggere questo carrd, è stato fatto da unx membro appartenente ad una delle trib… - nattydoctor : american* che parlano di appropriazione culturale e poi appena ti qualifichi per italiano fanno questo gesto con la… -