Andrea Zelletta fa una confessione e svela quello che è successo nel bagno del GF Vip | “Mi vergogno”

(Di martedì 11 maggio 2021) Il GF Vip 5 è finito da 3 mesi, ma i protagonisti dell’ultima edizione sono ancora sulla cresta dell’onda e continuano a parlare del reality.ospite nella cucina di Whoopsee ha fatto unamolto privata. Il gieffino ha rivelato che dopo mesi lontano da Natalia Paragoni si è chiuso ine ha fattoche fanno un po’ tutti. Il punto è che lui l’ha fatto sotto l’occhio di una telecamera. “Devo dire che c’è una cosa che midi aver fatto. Non è una cosa seria vi avverto. Fa un po’ ridere e mi è successa dentro il Grande Fratelli Vip, poco tempo fa. Questo segreto riguarda il. Dovete sapere che quella casa del GF è piena di telecamere. C’è la telecamere anche in, è piccola in alto e ti guarda. – ha ...

Advertising

AversaF88 : RT @fr4nceschinaa: io mi sto immaginando francesco oppini tommaso zorzi e andrea zelletta che si fanno la prova del fuoco ... ?? #tommasozor… - ferrari_fzenato : RT @fr4nceschinaa: io mi sto immaginando francesco oppini tommaso zorzi e andrea zelletta che si fanno la prova del fuoco ... ?? #tommasozor… - Giusepp92635258 : RT @fr4nceschinaa: io mi sto immaginando francesco oppini tommaso zorzi e andrea zelletta che si fanno la prova del fuoco ... ?? #tommasozor… - fr4nceschinaa : io mi sto immaginando francesco oppini tommaso zorzi e andrea zelletta che si fanno la prova del fuoco ... ?? #tommasozorzi - zazoomblog : Andrea Zelletta a Masterchef? Ecco la rivelazione del giovane ex Grande Fratello - #Andrea #Zelletta #Masterchef? -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

è nuovamente tornato a parlare dopo la sua avventura al 'Grande Fratello Vip'. Nei giorni scorsi era stata più che altro la sua fidanzata Natalia Paragoni a scatenare una marea di ...Casa nuova pere Natalia Paragoni . La coppia, più innamorata che mai, in un'intervista recente l'ex gieffino ha ammesso di voler allargare la famiglia presto ma, in diretta su RTL 102.5 News con ...Andrea Zelletta ha deciso di fare il punto sul suo futuro professionale e non solo. Ma che cosa ha detto? Ecco le sue parole.Ex gieffino sogna Masterchef e lancia l'annuncio. Dopo il reality di Canale Cinque punta in alto per il suo ritorno in Tv ...