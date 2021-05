AMADEUS CELEBRA GLI ANNI ’80 SU RAI1 CON DUE SERATE EVENTO DALL’ARENA DI VERONA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 10 maggio 2021), già confermato al timone dei Soliti Ignoti, leader dell’access prime prime, si prepara ad un nuovo impegno su. Se ne era già parlato un anno fa, poi il Covid ha rimandato tutto. La situazione sta migliorando e l’Arena diche per tutta l’estate riaprirà al pubblico per i grandi eventi di musica classica e pop, a settembre sarà il teatro di “Figli delle Stelle“, il titolo provvisorio di undiperre i mitici’80. La notizia è anticipata da Tvblog. Le dueandranno in onda il venerdì o il sabato sera, in attesa di Ballando, per aprire la stagione autunnale die riaccendere l’ammiraglia dopo la consueta pausa estiva. Un’estate Rai che sarà comunque ricca tra ...