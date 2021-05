Alessandro Cattelan sbarca su Netflix rispondendo a «Una semplice domanda»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 10 maggio 2021) Da quando ha deciso di lasciare X Factor e Sky per dedicarsi a nuove sfide professionali, su Alessandro Cattelan è stato scritto di tutto: andrà in Rai? Sbarcherà su Netflix? Si trasferirà negli Stati Uniti e battibeccherà con Jimmy Fallon per ottenere la conduzione del Tonight Show? Alla fine le voci hanno trovato conferma: insieme all’approdo su Raiuno, dove dovrebbe condurre un programma intitolato Da grande il prossimo autunno, per Cattelan si spalancano anche le porte di Netflix, che ha accettato di distribuire a livello internazionale Alessandro Cattelan: Una semplice domanda, un docu-show in 8 episodi prodotto da Fremantle, la stessa casa di produzione di X Factor, che vede Alessandro nel doppio ruolo di protagonista e di autore.