10 maggio 1981, François Mitterrand primo presidente socialista francese (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 10 maggio 1981 il socialista François Mitterrand veniva eletto presidente della Repubblica francese. Sconfitto l’uscente Valery Giscard d’Estaing. Quarant’anni fa François Mitterrand vinceva il ballottaggio e diventava presidente della Francia. Le elezioni presidenziali del 1981 Nel 1981 termina il settennato di Valery Giscard D’Estaing, ex gollista fondatore dell’Unione per la Democrazia francese, vincitore delle elezioni del 1974 prevalendo in rimonta al ballottaggio proprio su Mitterrand. Sette anni dopo, dunque, i suoi si contendono ancora l’Eliseo. Terzo incomodo Jacques Chirac del Raggruppamento per la Repubblica. Al ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 10ilveniva elettodella Repubblica. Sconfitto l’uscente Valery Giscard d’Estaing. Quarant’anni favinceva il ballottaggio e diventavadella Francia. Le elezioni presidenziali delNeltermina il settennato di Valery Giscard D’Estaing, ex gollista fondatore dell’Unione per la Democrazia, vincitore delle elezioni del 1974 prevalendo in rimonta al ballottaggio proprio su. Sette anni dopo, dunque, i suoi si contendono ancora l’Eliseo. Terzo incomodo Jacques Chirac del Raggruppamento per la Repubblica. Al ...

