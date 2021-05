Woody Allen è il super ospite di questa sera a Che Tempo Che Fa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 maggio 2021) “Promessa mantenuta“: Fabio Fazio commenta così la foto scattata a luglio nel 2019 e postata sul suo profilo Instagram che lo ritrae insieme a. Per proseguire, poi, con: “Domenica #a Chechefa #ctcf“. Il presentatore non si fa sfuggire ilper la puntata di domenica 9 maggio, che andrà in onda a partire dalle 20.00. Il pluripremiato regista si collegheràdagli Stati Uniti, presumibilmente dall’amata New York, per parlare del suo ultimo film “Rifkin’s Festival“. Uscito nelle sale giovedì 6 maggio, la commedia romantica è la quarantanovesima pellicola per il regista. Scritto e diretto da, “Rifkin’s Festival” presenta un cast ...