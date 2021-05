Vigorito: “Non ho mai detto nulla in 15 anni. Questi signori devono uscire dal calcio” (Di domenica 9 maggio 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni rivolte agli ufficiali di gara e al varista. “Se non sanno guardare la Var che tornino a casa, Mazzoleni non sa guardare la tv. Io in 15 anni non ho mai detto nulla sugli arbitri ma ora lo dico: devono uscire dal calcio. Sa cosa ha detto l’arbitro a Viola? che il tocco era leggero”. FOTO: Sito ufficiale Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Oreste, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni rivolte agli ufficiali di gara e al varista. “Se non sanno guardare la Var che tornino a casa, Mazzoleni non sa guardare la tv. Io in 15non ho maisugli arbitri ma ora lo dico:dal. Sa cosa hal’arbitro a Viola? che il tocco era leggero”. FOTO: Sito ufficiale Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

mirkocalemme : Mi metto nei panni di #Vigorito e non riesco a immaginare una reazione diversa - antoniofelix77 : Come piange #vigorito, dov'era quando non fischiavano il rigore su #chiesa? #BeneventoCagliari ?????? - TarallucciE : @Tetone87 @vavi6869 @CucchiRiccardo #BeneventoCagliari #Vigorito ha ragione, il #Benevento è stato derubato da… - MMarrucco : RT @GinoRIVIECCIO: Vigorito è un uomo libero che non appartiene al Palazzo. Ha fatto bene a dire ciò che ha detto.Oggi a Benevento si è con… - CarloAl87550029 : RT @CarcarloMarr: Quale miglior spot per la Superlega se non il delirio di Vigorito in diretta tv? -