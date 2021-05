Vaccini: Lazio, successo Open day Astrazeneca a Rieti (Di domenica 9 maggio 2021) "Visita a sorpresa a Rieti per verificare le modalità del Open Day. Ringraziamenti alle operatrici e gli operatori sanitari. Grande successo di adesione". Così l'assessore alla sanità del Lazio ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) "Visita a sorpresa aper verificare le modalità delDay. Ringraziamenti alle operatrici e gli operatori sanitari. Grandedi adesione". Così l'assessore alla sanità del...

Agenzia_Ansa : Vaccini, l'Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca. La scadenza a giugno. 'Poi vedremo quello che succederà'. L… - infoitsalute : Vaccini: Lazio, esauriti slot per Pfizer a maggio. In Campania chiudono due hub - ArmandaGelsomin : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini, l'Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca. La scadenza a giugno. 'Poi vedremo quello che succederà'. La Regi… - statodelsud : Covid, news di oggi. Vaccini Lazio, esauriti slot per Pfizer nel mese di maggio. LIVE - Pino__Merola : Covid, news di oggi. Vaccini Lazio, esauriti slot per Pfizer nel mese di maggio. LIVE -