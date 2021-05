Ue: Letta, ‘Europa non è a Bruxelles ma nei territori’ (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Buona domenica 9 maggio, buona Festa dell’Europa! Con gli eurodeputati Pd vi raccontiamo l’Europa con una parola. Spoiler: per me è prossimità… non è a Bruxelles ma nei territori. E quella del futuro, Europa prossima, che verrà!” Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Buona domenica 9 maggio, buona Festa dell’Europa! Con gli eurodeputati Pd vi raccontiamo l’Europa con una parola. Spoiler: per me è prossimità… non è ama nei territori. E quella del futuro, Europa prossima, che verrà!” Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

