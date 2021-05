Ue: Fico, 'Europa diventi sempre più comunità, scriviamo insieme nostro futuro' (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "La data scelta per inaugurare la Conferenza sul futuro dell'Europa è quella odierna, il 9 maggio, la Festa dell'Europa. Siamo davanti a un'occasione molto importante per conseguire un avanzamento del processo di integrazione europea che è reso non più rinviabile dalle grandi sfide che il nostro continente deve fronteggiare". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "La crisi pandemica, i cambiamenti climatici, le situazioni di instabilità o conflitto alle nostre frontiere esterne, le dinamiche dei mercati internazionali, i flussi migratori -aggiunge- ci dimostrano come l'azione dei singoli Paesi sia del tutto insufficiente a governare processi globali. Abbiamo bisogno di un'Unione sempre più capace di essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "La data scelta per inaugurare la Conferenza suldell'è quella odierna, il 9 maggio, la Festa dell'. Siamo davanti a un'occasione molto importante per conseguire un avanzamento del processo di integrazione europea che è reso non più rinviabile dalle grandi sfide che ilcontinente deve fronteggiare". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto. "La crisi pandemica, i cambiamenti climatici, le situazioni di instabilità o conflitto alle nostre frontiere esterne, le dinamiche dei mercati internazionali, i flussi migratori -aggiunge- ci dimostrano come l'azione dei singoli Paesi sia del tutto insufficiente a governare processi globali. Abbiamo bisogno di un'Unionepiù capace di essere ...

Advertising

BarraFed : @StefanoFassina @wto Oggi è la #festadellamamma l'Europa non centra un fico secco. - TV7Benevento : Ue: Fico, 'Europa diventi sempre più comunità, scriviamo insieme nostro futuro'... - RizzoAmato : Gli attuali incidenti in Gerusalemme procurati dalla comunità arabo-palestinese sono fondati dalla ricerca di premi… - daniele19921 : RT @rej_panta: libertà di stampa, L‘ Italia ultima in Europa. Ascoltare Fico disquisire sull’art 21 della Costituzione è un po’ come sen… - maretegge : RT @rej_panta: libertà di stampa, L‘ Italia ultima in Europa. Ascoltare Fico disquisire sull’art 21 della Costituzione è un po’ come sen… -