Serie C, diretta playoff: i risultati live di tutti i match in programma (Di domenica 9 maggio 2021) Al via i playoff di Serie C.Sono ben 28 le squadre partecipanti che si contenderanno l'unico posto utile che permetterà di festeggiare la promozione in Serie B. Ad aprire le danze è stato il Cesena che nella serata di sabato ha superato 2-1 il Mantova e di conseguenza guadagnato l'accesso al secondo turno, eliminati i lombardi con i club che dunque scendono a 27. Tra le 15 e le 17.30 in campo sette gare compresa quella del Palermo che alle 15.30 affronterà al Barbera il Teramo. Salta la prima sfida playoff causa Covid, rinviato infatti il match tra la Triestina e la Virtus Verona. Mediagol.it vi propone i risultati live di tutte le gare in programma.Lecco-Grosseto 0-0 livePalermo-Teramo (ore 15.30)Albinoleffe-Pontedera (ore ... Leggi su mediagol (Di domenica 9 maggio 2021) Al via idiC.Sono ben 28 le squadre partecipanti che si contenderanno l'unico posto utile che permetterà di festeggiare la promozione inB. Ad aprire le danze è stato il Cesena che nella serata di sabato ha superato 2-1 il Mantova e di conseguenza guadagnato l'accesso al secondo turno, eliminati i lombardi con i club che dunque scendono a 27. Tra le 15 e le 17.30 in campo sette gare compresa quella del Palermo che alle 15.30 affronterà al Barbera il Teramo. Salta la prima sfidacausa Covid, rinviato infatti iltra la Triestina e la Virtus Verona. Mediagol.it vi propone idi tutte le gare in.Lecco-Grosseto 0-0Palermo-Teramo (ore 15.30)Albinoleffe-Pontedera (ore ...

