Raffica di sbarchi di migranti | oltre cinquecento in poche ore | sos da altri barconi in mare

(Di domenica 9 maggio 2021) Tra i 524arrivati questa mattina a Lampedusa figurano 17 donne e un neonato. Ma il mar Mediterraneo centrale sta vivendo in queste ore una vera e propria ...

Tra i 524 migranti arrivati questa mattina a Lampedusa figurano 17 donne e un neonato. Ma il mar Mediterraneo centrale sta vivendo in queste ore una vera e propria ..."Impossibile fare di Lampedusa un'isola immune con i continuidi migranti", dice il forzista. Sulla più grande delle Pelagie dopo ladi approdi del primo maggio le cattive condizioni ...Si ricomincia, nuova raffica di sbarchi di migranti a Lampedusa. Sull'isola siciliana in poche ore sono approdati 524 migranti. Il primo ...Tra i 524 migranti arrivati questa mattina a Lampedusa figurano 17 donne e un neonato. Mentre il mar Mediterraneo centrale sta vivendo in queste ore una vera e propria emergenza le associazioni umanit ...