“Non ci riesco” Arisa si sbilancia sul futuro con Di Carlo | le sue parole

Arisa si sbilancia sul futuro con Di Carlo: le sue parole

Arisa ha portato la sua allegria e la sua simpatia nello studio di Domenica In. Con Mara Venier ha avuto, però, qualche difficoltà a rispondere alle domande sulla sua relazione.

Ultime Notizie dalla rete : Non riesco Arisa/ 'Mio papà mi faceva pascolare i tacchini per punizione. Sogno una famiglia' ... che si concluderà tra una settimana, e ha rivelato: 'Da piccola mio papà per punizione mi mandava a pascolare i tacchini e quindi io non riesco a mettere il guinzaglio oggi i miei cani, li porto a ...

Friends, Courteney Cox: "Girare la sigla nella fontana non fu piacevole" A un certo punto, ricorda l'attrice, Matthew Perry commentò: " Non riesco a ricordare un tempo in cui non ero in questa fontana. " Potete vedere qui sotto il video integrale della conversazione tra ...

Sara, insegnante e caregiver: "Dopo il Covid avevo troppi anticorpi e ora non riesco a vaccinarmi" ArezzoNotizie Strasburgo-Montpellier 2-3 Al fischio finale i tre punti sono arrivati ma quanta sofferenza per il Montpellier che riesce a battere lo Strasburgo dopo aver visto la squadra di Laurey recuperare nel punteggio e giocarsi tutto ne ...

Gerosa, ex triste a Sassari «Dire che sono dispiaciuto è riduttivo. Non riesco nemmeno a trovare le parole giuste per raccontare il mio stato d’animo per la retrocessione di Cantù…». Domani sera, al PalaBancoDesio, se la ritrove ...

