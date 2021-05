Metroid Prime 4 venderà 7 milioni di copie su Nintendo Switch | dice Jeff Grubb – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

NintendOnTweet : Michal Wikan, ex sviluppatore di Metroid Prime, nel ciclone delle critiche - sirico_luca : RT @PokeMillennium: Uno sviluppatore della trilogia di Metroid Prime crede che non arriverà mai su Switch Articolo di @_vllblvck #PokemonMi… - _vllblvck : RT @PokeMillennium: Uno sviluppatore della trilogia di Metroid Prime crede che non arriverà mai su Switch Articolo di @_vllblvck #PokemonMi… - PokeMillennium : Uno sviluppatore della trilogia di Metroid Prime crede che non arriverà mai su Switch Articolo di @_vllblvck… - GamingToday4 : Metroid Prime Trilogy: arriverà mai su Nintendo Switch? -

Ultime Notizie dalla rete : Metroid Prime

Alcune delle maggiori produzioni first - party come The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (o qualsiasi sia il titolo), ma anche4 o l'attesissimo Bayonetta 3 firmato Platinum, ...Tra questi, il sequel del clamoroso titolo uscito al lancio della piattaforma ibrida , The Legend of Zelda: Breath of the Wild , oltre a giochi di un certo calibro come Bayonetta 3 e4 .Metroid Prime 4 venderà sette milioni di copie su Nintendo Switch, e lo farà senza grossi sforzi: ne è convinto il giornalista Jeff Grubb.. Metroid Prime 4 venderà 7 milioni di copie su Nintendo ...La community non sembra aver accolto con favore le considerazioni espresse di recente dallo sviluppatore Michael Wikan.