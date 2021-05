Meghan Markle torna in tv e copia Kate Middleton con la camicia rossa (Di domenica 9 maggio 2021) . A circa due mesi dall’intervista scandalo rilasciata a Oprah Winfrey, la moglie di Harry è tornata a mostrarsi per un motivo molto importante: sostenere la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Meghan infatti ha aderito all’evento Vax Live a cui hanno partecipato numerosi artisti, fra cui Jennifer Lopez. La Markle non era apparsa sul palco con Harry durante il concerto, ma ha voluto comunque far sentire la sua voce tramite un videomessaggio. Nella clip l’ex attrice di Suits sorride ed è splendida. I capelli scuri sono sciolti e pettinati di lato. Meghan indossa un vestito-camicia rosso con dei fiori sotto cui si intravede appena il pancione. Nel suo discorso, la Markle ha parlato della gravidanza e dell’arrivo della sua secondogenita. “Io e mio marito siamo entusiasti di ... Leggi su dilei (Di domenica 9 maggio 2021) . A circa due mesi dall’intervista scandalo rilasciata a Oprah Winfrey, la moglie di Harry èta a mostrarsi per un motivo molto importante: sostenere la campagna di vaccinazione contro il Covid-19.infatti ha aderito all’evento Vax Live a cui hanno partecipato numerosi artisti, fra cui Jennifer Lopez. Lanon era apparsa sul palco con Harry durante il concerto, ma ha voluto comunque far sentire la sua voce tramite un videomessaggio. Nella clip l’ex attrice di Suits sorride ed è splendida. I capelli scuri sono sciolti e pettinati di lato.indossa un vestito-rosso con dei fiori sotto cui si intravede appena il pancione. Nel suo discorso, laha parlato della gravidanza e dell’arrivo della sua secondogenita. “Io e mio marito siamo entusiasti di ...

