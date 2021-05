Mattarella | il Presidente sugli anni di piombo | “Bisogna fare piena luce”

Advertising

Quirinale : Testo della lettera ai cittadini europei firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, insieme ad al… - HuffPostItalia : Il Quirinale scrive ai Jalisse: 'Il presidente Mattarella aspetta il vostro disco' - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 160° anniversario di fondazione dell'#EsercitoItaliano: - il_Tinto : RT @Quirinale: Testo della lettera ai cittadini europei firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, insieme ad altri Capi… - AleGaetani : RT @Quirinale: Visita ufficiale del Presidente #Steinmeier ????, #Mattarella ????: la #Lombardia è stata una regione particolarmente colpita da… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Presidente

... sta per essere proposto dalla sezione termolese per un riconoscimento istituzionale di cavaliere al merito della Repubblica da parte delSergio. Come non essere d'accordo? ...... sta per essere proposto dalla sezione termolese per un riconoscimento istituzionale di Cavaliere al Merito della Repubblica da parte delSergio. Come non essere d'accordo? ...Sulla stagione del terrorismo in Italia "ci sono ancora ombre, spazi oscuri, complicità, noncompletamente chiarite": lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ...Sergio Mattarella torna a parlare di terrorismo ricorda gli Anni di Piombo sottolineando l'importanza di non dimenticare e far luce su una delle pagine più cupe della storia italiana.