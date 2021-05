Liga 2020/2021: tris e salvezza per il Valencia, Valladolid ancora a rischio retrocessione (Di domenica 9 maggio 2021) Finisce con una netta vittoria da parte del Valencia la sfida salvezza del Mestalla. 3-0 inflitto dai padroni di casa al Valladolid, che resta dunque pienamente coinvolto nella lotta per evitare la retrocessione nella Liga 2020/2021. Da questa bagarre ne esce definitivamente la squadra giallo-nero-rossa, che si impone con la doppietta di Gomez e con il sigillo di Correia nel finale. Beffardo il primo gol subito dagli ospiti, arrivato nel recupero del primo tempo e dunque una sorta di macigno a livello psicologico. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato e avaro di emozioni è proprio al 45’+1 che Gomez trova il gol del vantaggio per i pipistrelli. Una rete importante perché spariglia le carte nella ripresa, ma passano appena tre minuti dopo l’intervallo e c’è il ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Finisce con una netta vittoria da parte della sfidadel Mestalla. 3-0 inflitto dai padroni di casa al, che resta dunque pienamente coinvolto nella lotta per evitare lanella. Da questa bagarre ne esce definitivamente la squadra giallo-nero-rossa, che si impone con la doppietta di Gomez e con il sigillo di Correia nel finale. Beffardo il primo gol subito dagli ospiti, arrivato nel recupero del primo tempo e dunque una sorta di macigno a livello psicologico. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato e avaro di emozioni è proprio al 45’+1 che Gomez trova il gol del vantaggio per i pipistrelli. Una rete importante perché spariglia le carte nella ripresa, ma passano appena tre minuti dopo l’intervallo e c’è il ...

Advertising

sportface2016 : #Liga, netta vittoria del #Valencia sul #Valladolid in chiave salvezza - sportface2016 : #Liga, la vittoria all'ultimo respiro dell'#Eibar contro il #Getafe infiamma la lotta salvezza: sei squadre in 5 pu… - spagnolo_il : - spagnolo_il : RT @grecben: Era la sfida più attesa dell'anno, in parte ha deluso le aspettative, ma soprattutto non ha dato nessuna sentenza su questo fi… - grecben : Era la sfida più attesa dell'anno, in parte ha deluso le aspettative, ma soprattutto non ha dato nessuna sentenza s… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020 Liga 2020/2021, l'Eibar batte il Getafe nel finale e spera ancora nella salvezza L'Eibar trova un'importantissima vittoria esterna sul campo del Getafe e riapre i giochi in chiave salvezza. Nella 35esima giornata della Liga 2020/2021, termina 0 - 1 . A decidere il match è un rigore all'89' realizzato da Recio , proprio quando la partita sembrava avviata ad uno 0 - 0 che avrebbe praticamente condannato l'Eibar e ...

Levante - Barcellona: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale ... incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Liga 2020/2021 . Da una parte c'è la squadra di Paco Lopez che viene dal pareggio esterno contro il Deportivo Alaves ed in classifica occupa la ...

CRONACA Liga 2020/2021, l'Eibar batte il Getafe nel finale e spera ancora nella salvezza Sportface.it Formazioni ufficiali Real Madrid-Siviglia, Liga 2020/2021 Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Siviglia, match della trentacinquesima giornata di Liga 2020/2021. Può essere la partita che decide il campionato spagnolo, se vincono i blancos vanno in testa a ...

Liga 2020/2021, l’Eibar batte il Getafe nel finale e spera ancora nella salvezza Liga 2020/2021, l'Eibar batte il Getafe nel finale e spera ancora nella salvezza: Termina 0-1, decide rigore di Recio all'89' ...

L'Eibar trova un'importantissima vittoria esterna sul campo del Getafe e riapre i giochi in chiave salvezza. Nella 35esima giornata della/2021, termina 0 - 1 . A decidere il match è un rigore all'89' realizzato da Recio , proprio quando la partita sembrava avviata ad uno 0 - 0 che avrebbe praticamente condannato l'Eibar e ...... incontro valevole per la trentaseiesima giornata di/2021 . Da una parte c'è la squadra di Paco Lopez che viene dal pareggio esterno contro il Deportivo Alaves ed in classifica occupa la ...Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Siviglia, match della trentacinquesima giornata di Liga 2020/2021. Può essere la partita che decide il campionato spagnolo, se vincono i blancos vanno in testa a ...Liga 2020/2021, l'Eibar batte il Getafe nel finale e spera ancora nella salvezza: Termina 0-1, decide rigore di Recio all'89' ...