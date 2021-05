Lewis Hamilton vince in Spagna, quarta la Ferrari di Leclerc (Di domenica 9 maggio 2021) MONTMELO’ (Spagna) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il GP di Spagna, cogliendo il suo terzo successo stagionale in quattro gare disputate e allunga in classifica piloti sul principale inseguitore, Max Verstappen, 2° al traguardo davanti all’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas. quarta posizione, invece, per Charles Leclerc che porta la Ferrari ai piedi del podio mettendosi alle spalle la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Daniel Ricciardo. Settima posizione, invece, per l’altra Ferrari di Carlos Sainz Jr che chiude davanti alla McLaren di Lando Norris, all’Alpine di Esteban Ocon e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) MONTMELO’ () (ITALPRESS) –il GP di, cogliendo il suo terzo successo stagionale in quattro gare disputate e allunga in classifica piloti sul principale inseguitore, Max Verstappen, 2° al traguardo davanti all’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas.posizione, invece, per Charlesche porta laai piedi del podio mettendosi alle spalle la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Daniel Ricciardo. Settima posizione, invece, per l’altradi Carlos Sainz Jr che chiude davanti alla McLaren di Lando Norris, all’Alpine di Esteban Ocon e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

SkySportF1 : ?? 97^ VITTORIA IN F1 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Leclerc 6°, 11° Sainz a Portimao I risultati ? - hvlkenberg : RT @lovstinyoureyes: Forse per ottenere un po' di merito Lewis Hamilton dovrebbe vincere su tre ruote. Ops no, l'ha già fatto - Giulio74552049 : Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Spagna! - CorriereCitta : Lewis Hamilton vince in Spagna, quarta la Ferrari di Leclerc - affittozorro : @fisicoperaria Per me la differenza la fa il pilota. Le macchine erano circa pari oggi. Mi sta anche antipatico Ham… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton F1, Gp Spagna: Hamilton trionfa davanti a Verstappen. Leclerc è 4° MONTMELO' - Lewis Hamilton conquista il successo nel Gran Premio di Spagna, il terzo della stagione e il numero 98 della carriera. Il britannico della Mercedes viene premiato dalla strategia della scuderia di ...

GP Spagna, nervi e strategia: Hamilton batte Verstappen, Leclerc 4° Un Gran Premio giocato sul filo dei millesimi, con Lewis Hamilton ora a zona Drs e ora no, all'inseguimento di un brillante Max Verstappen. L'olandese, al 100° GP con la Red Bull proprio sul tracciato dove conquistò la sua prima vittoria in quel ...

Lewis Hamilton, 100 pole position: tutti i suoi record in Formula 1. FOTO Sky Sport GP Spagna, LIVE: Strepitosa vittoria di Hamilton e della Mercedes, Ferrari quarta Finale - Vittoria strepitosa di Hamilton davanti a Verstappen Bottas Leclerc Perez Ricciardo Sainz Norris Ocon Gasly (che arrivano in volata), poi Stroll Raikkonen Vettel Russell Giovinazzi ...

Lewis Hamilton vince in Spagna, quarta la Ferrari di Leclerc MONTMELÒ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il GP di Spagna, cogliendo il suo terzo successo stagionale in quattro gare disputate e allunga in classifica piloti sul principale inseguitore, Ma ...

MONTMELO' -conquista il successo nel Gran Premio di Spagna, il terzo della stagione e il numero 98 della carriera. Il britannico della Mercedes viene premiato dalla strategia della scuderia di ...Un Gran Premio giocato sul filo dei millesimi, conora a zona Drs e ora no, all'inseguimento di un brillante Max Verstappen. L'olandese, al 100° GP con la Red Bull proprio sul tracciato dove conquistò la sua prima vittoria in quel ...Finale - Vittoria strepitosa di Hamilton davanti a Verstappen Bottas Leclerc Perez Ricciardo Sainz Norris Ocon Gasly (che arrivano in volata), poi Stroll Raikkonen Vettel Russell Giovinazzi ...MONTMELÒ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il GP di Spagna, cogliendo il suo terzo successo stagionale in quattro gare disputate e allunga in classifica piloti sul principale inseguitore, Ma ...