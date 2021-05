Letta | Conte e Zingaretti | con il ddl Zan se ne fregano di tutto e di tutti e vanno dritti a imbavagliare il popolo italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Capisco di attirarmi le ire del signor Fedez - che fra l'altro il 1º maggio ha insultato in Rai anche me, per cui avrà da difendersi nelle sedi opportune - ma rivendico il diritto di continuare a dire, io come ogni cittadino che lo voglia, che l'utero in affitto è una pratica disumana, che umilia la dignità delle donne, e che quindi va condannata inil mondo; e rivendico il diritto di dire e scrivere che la famiglia è solo quella formata da una donna e un uomo, sposati davanti a un prete o a un sindaco o conviventi non sposati, e che i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà per crescere equilibratamente, e hanno il diritto di poterli chiamare mamma e papà e non genitore1 e genitore2. Sembrano affermazioni ovvie, addirittura banali, ma se venisse approvato il cosiddetto disegno di legge Zan che è in discussione in questi giorni al Senato, io e chiunque ...