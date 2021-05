Juve-Milan 0-1 all’intervallo: prodezza di Brahim Diaz (Di domenica 9 maggio 2021) Un gol all’ultimo minuto del primo tempo fa volare il Milan che conduce 1-0 sul campo della Juve. Brahim Diaz ha segnato al 45? con un gran tiro all’angolino, gol che all’inizio era in dubbio per un possibile fallo di mano dello spagnolo, ma che è stato convalidato dopo la revisione al Var. Prima del gol la partita, però, è stata molto bloccata. Le due squadre hanno avuto un atteggiamento prudente per tutti i 45 minuti, ma qualche occasione c’è stata con Rabiot da una parte e Theo Hernandez dall’altra. Anche tante interruzioni da parte dell’arbitro, che hanno reso la partita molto spezzettata. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Un gol all’ultimo minuto del primo tempo fa volare ilche conduce 1-0 sul campo dellaha segnato al 45? con un gran tiro all’angolino, gol che all’inizio era in dubbio per un possibile fallo di mano dello spagnolo, ma che è stato convalidato dopo la revisione al Var. Prima del gol la partita, però, è stata molto bloccata. Le due squadre hanno avuto un atteggiamento prudente per tutti i 45 minuti, ma qualche occasione c’è stata con Rabiot da una parte e Theo Hernandez dall’altra. Anche tante interruzioni da parte dell’arbitro, che hanno reso la partita molto spezzettata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

