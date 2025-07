El Chacal a Fiesta! Roma Latin Festival

Venerdì 18 Luglio a chiudere in bellezza la stagione live 2025 di Fiesta! Roma Latin Festival sarà  El  Chacal, icona del raggaeton cubano e protagonista della scena urban latina.Con il suo stile unico mescola diversi generi musicali creando un sound accattivante e travolgente che ha conquistato.

Fiesta! Roma Latin Festival: nuova edizione - Mercoledì 21 maggio torna il travolgente Roma Latin Festival, che dal 1995 con la sua magia e la sua inesauribile vitalità , anima le notti dell’estate romana.

‘FIESTA! ROMA LATIN FESTIVAL 2025’: serata da non perdere - Venerdì 13 Giugno  salirà sul palco di Fiesta! Roma Latin Festival – in Via delle Tre Fontane 24, HAVANA DE PRIMERA, gruppo fondato da Alexander Abreu, trombettista, cantante, compositore e arrangiatore cubano.

Fiesta: chiuso per dieci giorni il festival latino di Roma. Papine, risse e una coltellate - Chiuso il festival estivo in via delle Tre Fontane all'Eur. Dopo due settimane di apertura ci sarebbe stata una vera e propria escalation.

BARRIO LATINO. Tropical Fantasia · Salsa Con Coco. Ci vediamo stasera, Ingresso gratuito entro mezzanotte. Oggi é #Barrioledì al Borgo, nella location estiva più bella della Capitale. RESPIRA... É #BARRIOESTATE

Fiesta!Roma Latin Festival: nuovo live; Fiesta!, Roma Latin Festival all'Eur; 21 Giugno 2025: Concerto Live Omega El Fuerte e Grupo Extra.

Fiesta!Roma Latin Festival : nuovi concerti - Per il secondo anno consecutivo il Roma Latin Festival si avvarrà del paternariato di RAI ISORADIO che in qualità di Media Partner seguirà la manifestazione con interviste e approfondimenti che andran ...

Fiesta!Roma Latin Festival: nuovo live - L'orchestra è un gruppo leggendario che, a cinquant'anni dalla sua creazione, è ancora molto in voga a livello internazionale ...