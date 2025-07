A nimati sono i frammenti delle nostre esistenze, istanti che diventano ricordi affollati di volti, gesti e luoghi. E Animati è il titolo della mostra che nel sottotitolo, curiosamente in inglese, specifica God, Human, Animal, Machine, in corso al Mufoco. ANIMATI. God Human Animal Machine, il video della mostra X Una mostra che attinge a parte della vasta collezione fotografica del museo per mettere alla prova l’AI attraverso un interessante esperimento che cerca di interrogarci sulle possibilità dell’intelligenza artificiale in relazione alle immagini, ma non solo. Di cosa si tratta?. È un progetto voluto da Davide Rondoni, il poeta che da tre anni è Presidente di Mufoco, unica istituzione pubblica dedicata interamente alla fotografia con una collezione di quasi 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Al Museo di fotografia contemporanea di Cinisello si sperimenta il dialogo tra immagini e parole chiedendo all'intelligenza artificiale di elaborare parte della collezione del museo. Il risultato è sorprendente, interessante e a tratti divertente. Un allestimento elegante e contemporaneo rende la mostra un'esperienza internazionale alle porte di Milano. Forse è più di una mostra, è una laboratorio sperimentale che ci invita a fare i conti con quel futuro che è già qui.