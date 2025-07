Prato le imprese al neocommissario | Progetti e infrastrutture da portare avanti

PRATO – A Prato le principali associazioni di categoria – Confartigianato Imprese Prato, Cna Toscana Centro, e Confindustria Toscana Nord – hanno consegnato al commissario straordinario Claudio?Sammartino un documento congiunto intitolato Prato non può fermars i, volto a garantire la continuità delle iniziative già intraprese dall’amministrazione uscente. Le aziende chiedono che non vengano interrotti né i progetti infrastrutturali in corso né quelli finanziati dal Pnrr, e si appellano a un modello di concertazione territoriale riconosciuto come eccellenza a livello nazionale. Nel dossier emergono temi prioritari quali sicurezza, legalità, infrastrutture e impatto del quadro normativo europeo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

