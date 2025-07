Pinamonti-gol apre la stagione del Sassuolo

SASSUOLO 5 REAL VICENZA 0 Reti: 23’ p.t. Pinamonti, 45’ p.t. Missori, 19’ s.t. Macchioni, 39’ s.t. Pierini, 45’ s.t. Alvarez Dopo i 32 gol che il Sassuolo aveva rifilato al Real Vicenza nelle ultime due occasioni in cui lo aveva incrociato, tra 2022 e 2023, era lecito aspettarsi la goleada. E invece la prima uscita stagionale del nuovo (nuovo, poi, si fa per dire) Sassuolo di Fabio Grosso dice che i neroverdi vincono ma non stravincono, né esondano. Due gol nel primo tempo – Pinamonti e Missori – messi a segno da due possibili partenti, altri tre – di Macchioni, Pierini, Alvarez – nei secondi 45’, quando il tecnico neroverde cambia 11 undicesimi del 4-4-2 (4-2-4) che schiera dal 1’ e ha Turati in porta, Boloca e Ghion in mediana e Muharemovic e Romagna al centro della difesa, Berardi e Volpato sugli esterni, Pinamonti al centro dell’attacco, con Skjellerup di rinforzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pinamonti-gol apre la stagione del Sassuolo

