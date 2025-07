Borsa | l' Asia chiude fiacca tra dazi e scommesse sui tassi

Borse asiatiche fiacche in chiusura di giornata. I mercati scommettono su un rinvio del taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed, dopo il dato sull' inflazione americana. Sotto i riflettori resta il tema dei dazi, mentre si attendono le prossime mosse di Donald Trump. Poco mossa Tokyo (-0,04%). Sul fronte valutario, la divisa nipponica si rafforza sul dollaro a 148,66, e sull'euro a 172,82. A contrattazioni ancora in corso deboli Hong Kong (+0,14%), Shanghai (-0,07%), Shenzhen (+0,04%), Seul (-0,9%) e Mumbai (-0,01%). Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione del Regno Unito e quella dell'Italia in seconda lettura, e la bilancia commerciale dell'Eurozona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: l'Asia chiude fiacca tra dazi e scommesse sui tassi

In questa notizia si parla di: tassi - dazi - borsa - asia

Borse europee deboli in attesa della Fed, focus su tassi e dazi USA-Cina - Le Borse europee si confermano deboli a metà seduta in attesa della Fed con i future sul Wall Street positivi.

Trump si dichiara ¬ęnon disponibile ad abbassare i dazi alla Cina¬Ľ. E la Fed lascia i tassi di interesse invariati (e non √® un buon segnale) - Donald Trump si √® detto indisponibile a ritirare i dazi al 145% contro i prodotti cinesi. E nel mentre la Federal Reserve statunitense ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati al 4,25%-4,50%.

FED lascia tassi invariati: ‚Äúdazi aumentano rischi per economia‚ÄĚ - Come ampiamente atteso dai mercati, la Fed lascia invariato il costo del denaro: ¬† i tassi di interesse restano fermi in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50 %.

Borse asiatiche miste, con l'attenzione dei mercati puntata sulle nuove dichiarazioni di Donald Trump in tema di dazi. Nikkei+0,28%, Nifty50 +0,01%, HSI -0,66%, Shanghai+0,32% Il presidente USA ha escluso qualsiasi proroga al pacchetto tariff Vai su Facebook

Borse oggi in diretta| Europa attesa debole fra dazi e inflazione. Nvidia ora vale come tutto il debito pubblico italiano e Piazza Affari - Il presidente Trump annuncia dazi al 19% sull’Indonesia (dal 32% precedente) e attorno al 10% per i piccoli Paesi al mondo. Da msn.com