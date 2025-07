Continua il lavoro dei dirigenti fidardensi per allestire la rosa per l’ormai imminente inizio di stagione. Sono saliti a sette i volti nuovi. È arrivato anche il centrale difensivo. Si era parlato di Conson, ma ha firmato invece Francesco Massa, difensore, classe 2001, con varie esperienze in D visto che il difensore campano ha giocato con Andria, Nocerina e Messina. Massa aggiungeri agli altri sei volti nuovi presentati nel giro di una settimana. Questa settimana si era aperta con l’arrivo di Manu Morais, classe 1998, attaccante venezuelano con passaporto portoghese, atteso dalla sua seconda stagione in Italia visto che la scorsa annata ha indossato la maglia dell’Ovidiana Sulmona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Castelfidardo, trattativa ufficializzata. Si lavora sugli under. Il centrale di difesa sarà Massa. Ha giocato con Nocerina e Messina