Il cielo regala una nuova scoperta scientifica al ricercatore Giancarlo Cortini | individuata un' altra supernova

Giancarlo Cortini, responsabile unico dell’osservatorio astronomico di Monte Maggiore, a Predappio, ha messo a segno una nuova scoperta. Nella notte del 24 giugno, ha individuato la supernova SN2025ovr di mag. +17 nella galassia a spirale UGC4973, posta nella costellazione dell’Orsa Maggiore, a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

