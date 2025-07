Acerra travolge in scooter l’ex e le sue amiche | arrestato 20enne per violenza e stalking

ACERRA, 16 LUGLIO – Ha visto la sua ex seduta su una panchina insieme ad alcune amiche e, in preda alla rabbia, ha deciso di investirle tutte con lo scooter. Solo per caso non si è trasformata in una tragedia la serata ad Acerra, dove un 20enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse. Il giovane, incensurato e residente nel comune dell’hinterland napoletano, non si era rassegnato alla fine della relazione con una 19enne terminata da circa cinque mesi. Una storia durata nove mesi e segnata da vessazioni, gelosia ossessiva, violenze fisiche e aggressioni mai denunciate, accertate dai militari dell’Arma di Acerra. 🔗 Leggi su Primacampania.it

