Nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri infinito | argento nella 10 km dei Mondiali Wellbrock dominatore

Acque decisamente calde sull’isola di Sentosa, teatro dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Un inizio di rassegna iridata decisamente complicato per le condizioni dell’acqua che non rispettavano i parametri di sicurezza imposti da World Aquatics per il corretto svolgimento delle prove. Dopo tanti rinvii, c’è stato lo start e si è cominciati col botto in questa competizione nel Sud-Est asiatico (Singapore). La 10 km maschile ha dato il via alle danze ed è arrivata la prima medaglia per l’Italia. L’ha firmata uno straordinario Gregorio Paltrinieri. Il campione carpigiano, tornato ad allenarsi nel mese di gennaio dopo l’infortunio al gomito, si avvicinava a questa competizione con la voglia di scoprire se stesso e di competere ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

