Roma, 16 luglio 2025 – Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d''argento nella 10 km ai Mondiali di nuoto di fondo in corso a Singapopre al termine di una gara condotta in modo straordinario. Davanti a lui solo Wellbrock, il favorito della vigilia, che tocca per primo in 1h59"55'5, con l'azzurro staccato solo di 3"7. Bronzo all'australiano Lee (+14"8), ottimo sesto posto per Andrea Filadelli (+48"2). Il 30enne carpigiano ha conquistato il pass per Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Infinito Paltrinieri: argento ai Mondiali di fondo nella 10 km