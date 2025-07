La storia Boquete star del calcio spagnolo Il Como femminile piazza il colpo

Il Como 1907 sogna in grande. E vuole arrivare al vertice, anche del calcio femminile. Dopo aver acquisito il titolo sportivo del “Chievo Verona Women“ la prima squadra femminile parteciperĂ direttamente al campionato di Serie B, visto che quest’anno è arrivata seconda in Eccellenza e non è riuscita a fare il salto diretto in Serie C. Un doppio salto. La famiglia Hartono, come per la squadra maschile, non ha badato a spese e punta direttamente alla Serie A. Tanto che ha appena presentato per la rosa 2025-2026 la stella del calcio femminile spagnolo, VerĂłnica Boquete, che ha giocato in tre continenti, disputando Europei e Mondiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia. Boquete, star del calcio spagnolo. Il Como femminile piazza il colpo

In questa notizia si parla di: femminile - calcio - boquete - spagnolo

Bianca Lenci: la promessa del calcio femminile tra sogni e delusioni - Un ragazzina dal talento cristallino si innamora del pallone. Lui la ricambia e insieme si tolgono gioie e soddisfazioni, almeno fino al momento in cui devono dirsi addio.

Cesena Calcio femminile: a un passo dalla storica promozione in Primavera 1 - Il Cesena Calcio femminile è ad un passo dall’entrare nella storia. Oggi pomeriggio, alle 15.30, la formazione Under 19 del Cavalluccio ospiterà infatti, sul campo amico del centro sportivo di Martorano, la Ternana, nell’ultima giornata del campionato di Primavera 2, che potrebbe regalare alle giovani bianconere la storica promozione in Primavera 1.

Gravina: “Il calcio femminile è in crescita, in atto una rivoluzione culturale” - Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto in occasione dell’evento “Frecciarossa Game On, Women in Sport 2025”

Boquete, botto spagnolo anche per il Como in rosa; Il Como fa sul serio anche nel femminile: presentata oggi Veronica Boquete, la star della nazionale spagnola; Serie B Femminile, che colpo per il Como 1907! In biancoblĂą arriva l'ex capitana della nazionale spagnola.

La storia. Boquete, star del calcio spagnolo. Il Como femminile piazza il colpo - L’ex capitana della Selección sarà il pilastro della squadra "In B al posto del Chievo ma puntiamo subito alla A". Scrive msn.com

Boquete, botto spagnolo anche per il Como in rosa - E in effetti la stessa Boquete, in perfetto italiano, ricorda che «l’Italia è l’ottava Nazione in cui gioco nella mia carriera. Come scrive laprovinciadicomo.it