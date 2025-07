Bonus mamme lavoratrici 2025 | a chi spetta come funziona e cosa cambia nel 2026

Cos’è il bonus mamme 2025. Il “ Bonus mamme lavoratrici ” è un incentivo economico destinato a sostenere le donne con figli che svolgono attività lavorativa, dipendente o autonoma, con un reddito da lavoro inferiore a 40.000 euro annui. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, il bonus ha subito diverse modifiche nel 2025, con nuove modalità di erogazione, platea ampliata e finanziamenti rafforzati. Come funziona il bonus mamme 2025. Grazie al Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, le risorse complessive per il bonus ammontano a 480 milioni di euro, di cui 180 aggiuntivi rispetto allo stanziamento iniziale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Bonus mamme lavoratrici 2025: a chi spetta, come funziona e cosa cambia nel 2026

Bonus Mamme anche alle precarie, Anief: ‘L’11 giugno si attende la pronuncia della Consulta’ - L’11 giugno 2025 la Corte Costituzionale sarà chiamata a esprimersi sulla possibile estensione del Bonus Mamme anche alle lavoratrici precarie della scuola, finora escluse dal contributo previdenziale introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

Bonus Mamme 2025: tutto quello che c’è da sapere - Diventare madre è un’esperienza unica, che porta con sé emozioni intense ma anche nuove responsabilità.

Welfare, come cambierà il bonus mamme nel 2025 - NAPOLI (ITALPRESS) – In attesa del decreto attuativo, l’economista Gianni Lepre fa il punto sui i bonus previsti per le nuove mamme nel 2025.

