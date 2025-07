Lautaro Thuram il dato sui due centravanti nerazzurri è impressionante! Quanto è determinante la Thula per il Club

Lautaro Thuram, la coppia di attaccanti dell‚ÄôInter ha raggiunto un traguardo incredibile: il dato sulla Thula nelle ultime due stagioni di Serie A. In casa Inter, i numeri parlano chiaro: la coppia formata da Lautaro Mart√≠nez e Marcus Thuram si conferma una delle pi√Ļ prolifiche e decisive d‚ÄôEuropa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i due attaccanti hanno realizzato 84 gol in due stagioni, su un totale di 217 reti segnate dal club nerazzurro. Tradotto: quasi il 40% del bottino offensivo porta la loro firma. Un dato che certifica il peso specifico della cosiddetta ‚ÄúThula‚ÄĚ, soprannome ormai consolidato tra i tifosi per identificare il tandem tra il capitano argentino e il centravanti francese. 🔗 Leggi su Internews24.com ¬© Internews24.com - Lautaro Thuram, il dato sui due centravanti nerazzurri √® impressionante! Quanto √® determinante la Thula per il Club

