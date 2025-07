Juventus Next Gen Mangiapoco è il nuovo portiere! Ufficiale il suo arrivo in bianconero | il comunicato e tutti i dettagli

Juventus Next Gen, Mangiapoco è il nuovo portiere dei bianconeri: tutti i dettagli presenti nel comunicato del club. La Juventus Next Gen ha annunciato l'arrivo di Stefano Mangiapoco, giovane portiere classe 2004, proveniente dalla Giana Erminio, con la quale ha svolto una stagione straordinaria. Il talentuoso estremo difensore ha firmato un contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi tre anni, con un'opzione per una quarta stagione. Mangiapoco entra a far parte della Seconda squadra bianconera, come vi aveva già raccontato Juventusnnews24 nelle scorse settimane. COMUNICATO – « Il reparto portieri della Juventus Next Gen si arricchisce di un nuovo profilo: Stefano Mangiapoco, infatti, approda in bianconero a titolo definitivo e firma un contratto fino al 30 giugno 2028.

