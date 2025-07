L’Ancona punta al belga Van Ransbeeck

Stamattina sarĂ ufficializzato Andrea Giordani in biancorosso, ma in giornata dovrebbe firmare anche il portiere Gregorio Salvati. Due under per l' Ancona, ma non due giocatori a caso. Andrea Giordani è stato svincolato dal Perugia, lo scorso anno s'è fatto notare con la maglia della juniores dorica e quest'anno la societĂ e mister Maurizi lo hanno fortemente voluto nel progetto. Il centravanti classe 2007 sarĂ dunque parte integrante della nuova rosa biancorossa, in ritiro a Sefro da lunedì prossimo. Ma oggi sarĂ anche il turno di Gregorio Salvati, portiere classe 2005 ex Roma City, cresciuto nelle file della Salernitana per approdare lo scorso anno nella formazione di Riano, dove il giovane portiere ha avuto modo di mettersi in luce, nonostante la retrocessione degli arancioblĂą, tant'è vero che la sua quotazione su Transfermarkt è aumentata dallo scorso febbraio.

