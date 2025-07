Treni cancellati e percorsi modificati mercoledì 16 e giovedì 17 luglio 2025 | orari e tratte coinvolte a Roma

Al via i lavori di manutenzione in alcune stazioni di Roma e nel Lazio: mercoledì 16 e giovedì 17 luglio 2025 sono previste cancellazioni e modifiche ai treni. Ecco gli orari e le tratte coinvolte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Breaking News - Trenitalia informa che mercoledì 16 e giovedì 17 luglio dalle ore 8:40 alle ore 11:00, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Ostiense, alcuni treni da e per l’aeroporto di Fiumicino potranno subire variazioni e/o can Vai su X

