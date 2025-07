Caivano operato il bimbo morso da un ragno violino Matteo Bassetti spiega cosa fare

Ha riacceso l’attenzione sul ragno violino il caso di un bambino di 4 anni morso a Caivano, nel Napoletano, da uno degli esemplari piĂą velenosi tra quelli presenti in Italia. Il piccolo è stato operato d’urgenza all’ ospedale Santobono di Napoli per una necrosi alla coscia, e ora sarebbe fuori pericolo, come ha confermato l’infettivologo Matteo Bassetti in un video diffuso via social. “Gli è stata levata l’escara e pare che non sia piĂą a rischio di complicanze”, ha spiegato l’esperto. Cosa succede dopo il morso di un ragno violino. Il ragno violino (Loxosceles rufescens) è un aracnide elusivo, spesso nascosto in angoli bui di abitazioni, scatole o magazzini. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Caivano, operato il bimbo morso da un ragno violino. Matteo Bassetti spiega cosa fare

