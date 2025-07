La colazione preferita di Lady D? Non era tè e biscotti… ma un mix fresco che ora impazza ovunque VIDEO

Era il 1993 quando la Principessa Diana, durante un soggiorno in una clinica benessere in Svizzera, scopre una colazione che le sarebbe rimasta nel cuore. Un piatto semplice, fresco, ma sorprendentemente nutriente: il Bircher müsli. Nessuna portata regale o ricetta elaborata. Solo fiocchi d’avena immersi nel succo d’arancia, lasciati riposare tutta la notte. Al risveglio, poi, basta aggiungere yogurt greco, un tocco di miele, una spruzzata di limone e poi mele grattugiate, mirtilli freschi e noci croccanti. Insomma, una miscela perfetta di sapori e benessere. Incuriosita da questo mix sano e appagante, Diana torna a Londra con una richiesta precisa per il suo chef personale, Darren McGrady: vuole quella colazione ogni giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

