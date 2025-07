Mondiali Singapore 2025 il programma di domani 17 luglio | orari di tutti gli eventi tv italiani in gara

Giovedì 17 luglio  proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede soltanto sei incontri del torneo di pallanuoto femminile, che vedrà andare in scena nella notte italiana le semifinali per il 13° posto e poi tra mattina e primo pomeriggio gli ottavi di finale. Il Setterosa affronterà la Cina nel match in programma alle ore 10.00 italiane: le azzurre hanno chiuso il Girone A al secondo posto, mentre le asiatiche si sono classificate terze nel Girone B. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti di finale l’ Ungheria, prima nel Girone C nella prima fase. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (17 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

In questa notizia si parla di: programma - mondiali - singapore - luglio

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Romania, precisamente in quel di Sfantu Gheorghe.

Calendario Mondiali curling misto 2025: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia - I Mondiali 2025 di curling doppio misto andranno in scena a Fredericton (Canada). L’appuntamento è da sabato 26 aprile a sabato 3 maggio.

Italia-El Salvador oggi, Mondiali beach soccer 2025: orario, programma, tv, streaming - Oggi, alle ore 13.00, la Nazionale italiana di beach soccer affronterà El Salvador per la terza e ultima sfida valida per il Gruppo D dei Mondiali 2025.

I Mondiali di nuoto di Singapore 2025 sono pronti a dare il via alle gare di nuoto, con il fondo in programma dal 15 al 20 luglio all’isola di Sinosa 7 gare e 8 atleti alla ricerca di grandi prestazioni e conferme: @greg_palt e compagni sono pronti a regalare l Vai su Facebook

Si avvicinano i Mondiali! Dal 27 luglio al 3 agosto, 34 nuotatori azzurri saranno a Singapore per la rassegna iridata, primo grande evento di avvicinamento ai Giochi Olimpici di #LA2028. Nomi e programma qui https://bit.ly/44B3eQY @FINOfficial_ Vai su X

Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (16 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara; Mondiali nuoto 2025 su Sky: al via a Singapore pallanuoto, acque libere e artistico; Mondiali di nuoto di Singapore: il programma, gli italiani attesi, dove vederli.

Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma di oggi con la 10 km - Programma giornaliero 16 luglio dei Mondiali di nuoto e pallanuoto di Singapore 2025 con orari, gare e dove vederle in tv e streaming in diretta ... Secondo sport.virgilio.it

Mondiali di nuoto e pallanuoto Singapore 2025, il programma aggiornato di oggi per il rinvio della 10 km - Programma giornaliero 15 luglio aggiornato dei Mondiali di nuoto e pallanuoto di Singapore 2025 con orari, gare e dove vederle in tv e streaming in diretta ... Da sport.virgilio.it