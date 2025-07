Napoli indiavolato scippo di Conte a Guardiola | l’affare è senza precedenti

Il Napoli pronto a regalare altri rinforzi a Conte. In cantiere un altro colpo dal Manchester City: secondo scippo ai danni di Guardiola. Non conosce limiti il Napoli. I Campioni, infatti, sono al lavoro per consegnare ad Antonio Conte una rosa ancora più profonda e competitiva in grado di piazzare il bis in campionato e fare la voce grossa pure in Champions League. Gli ingaggi di Kevin De Bruyne, Luca Marianucci, Noa Lang, Sam Beukema e quello imminente di Lorenzo Lucca hanno aumentato ulteriormente la qualità del gruppo tuttavia il direttore sportivo Giovanni Manna, in sinergia con il presidente Aurelio De Laurentiis, non intende affatto fermarsi. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli indiavolato, scippo di Conte a Guardiola: l’affare è senza precedenti

In questa notizia si parla di: napoli - conte - scippo - guardiola

La maledizione del Napoli di Conte, troppi infortuni: “Le cause sono due” | ESCLUSIVO - Intervista all’ex responsabile dello staff medico del Napoli Alfonso De Nicola, che ci spiega come un calciatore si infortuna al soleo Nuovo infortunio al soleo per David Neres che rischia di aver terminato anzitempo la stagione, poiché dovrà restare oltre 20 giorni senza giocare.

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Napoli indiavolato, scippo di Conte a Guardiola: l’affare è senza precedenti.

Guardiola: “De Bruyne al Napoli? Conte è uno dei più forti di tutti ... - Si è sciolto ulteriormente Guardiola quando gli è stato chiesto di De Bruyne al Napoli. Secondo fanpage.it

Il Napoli di Conte strega gli Stati Uniti: c'è un paragone pazzesco ... - Conte, il Napoli e una scelta "alla Guardiola" Insomma, Antonio Conte ha rivoluzionato il sistema del Napoli, abbandonando l'iniziale 4- Riporta corrieredellosport.it