Sacchi | Conte per il bis a Napoli | lotta su tutti i fronti e sa come vincere

L'ex allenatore: "Propone un calcio moderno: sta allestendo una squadra che punterĂ a scudetto e Champions".

Sacchi: «Conte come me: lui è la garanzia e il presidente gli ha dato carta bianca, ma non perchè si crede un fenomeno, ma…» - Napoli, il paragone di Arrigo Sacchi tra la squadra di Conte e il suo Milan: «Al Napoli, il bello deve ancora venire, Conte? per me resta» Arrigo Sacchi in una intervista a Il Mattino ha fatto un paragone tra il Napoli di Conte e il suo Milan.

Sacchi: “il Napoli ha la miglior difesa del torneo, non ha i migliori difensori. Quello di Conte è un capolavoro” - Sacchi: “il Napoli ha la miglior difesa del torneo, non ha i migliori difensori. Quello di Conte è un capolavoro” Quello di Conte è un capolavoro, anche se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto.

Scudetto, Conte vs Inzaghi e la ricetta di Arrigo Sacchi: «Ecco cosa devono fare per vincere. Il Napoli sputi l’anima sul campo, l’Inter sia meno italiana» - Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter in queste ultime giornate di Serie A.

Il pensiero di Arrigo Sacchi sulla lotta scudetto 2025/2026 - Arrigo Sacchi discute della corsa Scudetto e del ruolo cruciale degli allenatori nella Serie A italiana, sottolineando l’importanza di Antonio Conte per il Napoli. Secondo notiziemilan.it

Sacchi: "Napoli davanti a tutti. De Bruyne un campione, Conte una garanzia" - 'L’ acquisto più importante del Napoli è quel ragazzo che siede in panchina: Antonio Conte. Si legge su informazione.it