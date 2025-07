Texas la ferita aperta degli Stati Uniti

Il nuovo libro di Luca Santese e Marco P. Valli è un viaggio vorticoso nelle fratture della società statunitense. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Texas, la ferita aperta degli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: texas - ferita - aperta - stati

L’alluvione in Texas riapre la ferita di Soverato: l’inondazione del 2000 causò 13 morti in un campeggio - L’alluvione in Texas come quella di Soverato. La tragica vicenda americana riporta alla mente il dramma che venticinque anni fa interessò la Calabria, con 13 morti e diversi feriti.

L'uomo era alla guida della Fiat 500 ed è morto sul colpo. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita sua moglie che viaggiava con lui. In auto c'era anche la figlia della coppia, ferita non in modo grave Vai su Facebook

Texas, la ferita aperta degli Stati Uniti - Alessio Marchionna (Foto); Romania - USA: prove di dialogo in vista delle presidenziali / Romania / aree / Home; Colpita alla testa col testimone dall'avversaria: è successo in una gara giovanile. VIDEO.

Texas, 9 adolescenti feriti in sparatoria a festa di laurea - Leggi su Sky TG24 l'articolo Texas, 9 adolescenti feriti in sparatoria a festa di laurea Le persone colpite hanno tra i 15 e i 19 anni. Da tg24.sky.it

Texas, sparatoria a una festa di laurea: 9 adolescenti feriti - RaiNews - Almeno nove adolescenti sono rimasti feriti in Texas dopo una festa di laurea. Scrive rainews.it