Ascolti tv | La Partita del Cuore La notte nel cuore | Dati Auditel martedì 15 luglio 2025

Ascolti tv di martedì 15 luglio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ La Partita del Cuore ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 15 luglio 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: La Partita del Cuore vs La Notte nel cuore. Auditel del 15 luglio 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “ La Partita del Cuore “ contro “Fluminense-Chelsea”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv: La Partita del Cuore, La notte nel cuore | Dati Auditel, martedì 15 luglio 2025

In questa notizia si parla di: cuore - ascolti - luglio - partita

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Ascolti tv sabato 24 maggio: Con il cuore nel nome di Francesco, Andrea Bocelli 30, Pelè - Ascolti tv sabato 24 maggio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 24 maggio 2025? Su Rai 1 è andato in onda Con il cuore nel nome di Francesco.

Ascolti tv sabato 24 maggio: chi ha vinto tra Con il Cuore nel nome di Francesco e Andrea Bocelli 30 - Gli ascolti tv di sabato 24 maggio 2025. Chi ha vinto tra Rai 1 con Con il cuore nel nome di Francesco e Canale5 con il concerto di Andrea Bocelli 30 - The Celebration.

Ascolti tv ieri sera 15 luglio 2025, La notte nel cuore contro La Partita del Cuore, In onda, Kilimangiaro: ecco i dati Auditel Vai su X

Partita lunedì 07 LUGLIO la XIV Edizione dei Centri Estivi Distrettuali finanziati dal Distretto Sociosanitario RM 5.5 e rivolti ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni residenti sul Territorio La pioggia e il freschetto non hanno scoraggiato i Comuni di Comune di S Vai su Facebook

L’Aquila, sold out i biglietti per la Partita del Cuore; Ascolti del 13 luglio: Chelsea – PSG e “Imma Tataranni”; Ascolti tv venerdì 4 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e Fluminense-Al Hilal del Mondiale per Club.

Ascolti tv martedì 15 luglio: La partita del cuore, La notte nel cuore, Max working - Ascolti tv 15 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it

Ascolti tv ieri sera 15 luglio 2025, La notte nel cuore contro La Partita del Cuore, In onda, Kilimangiaro: ecco i dati Auditel - La soap turca in onda su Canale 5 si è scontrata con altri programmi tv come La Partita del Cuore, In On ... Segnala informazione.it