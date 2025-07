Gaza Albanese | Da Israele e dagli Stati che lo appoggiano atteggiamenti mafiosi

La relatrice speciale delle Nazioni Unite per Gaza e la Cisgiordania Francesca Albanese, ha ribadito che è giunto il momento che le nazioni di tutto il mondo intraprendano azioni concrete per fermare quello che ha definito il “ genocidio ” di Gaza. Francesca Albanese ha parlato ai delegati di 30 paesi riuniti in Colombia per discutere della guerra di Israele sulla Striscia e dei modi in cui le nazioni possono cercare di fermare l’offensiva militare israeliana nel territorio. Molti dei paesi partecipanti hanno descritto la violenza come un genocidio contro i palestinesi. “Ogni Stato deve immediatamente rivedere e sospendere tutti i legami con lo Stato di Israele e garantire che il proprio settore privato faccia lo stesso”, ha affermato Albanese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Albanese: "Da Israele e dagli Stati che lo appoggiano atteggiamenti mafiosi"

Albanese: “L’Occidente sta guadagnando dal massacro del popolo palestinese a Gaza” - Bergamo. Il conflitto tra Israele e Palestina arriva sul palco del Teatro Donizetti in occasione della nona edizione di TedX Bergamo che ha come tema il Potere.

“Bambini mutilati, fame, torture: a Gaza è genocidio. E l’umanità tace”. Le accuse di Albanese (ONU) a Le Iene - Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, denuncia il genocidio in atto a Gaza: 60mila morti, 16mila bambini uccisi, fame, torture e distruzione sistematica.

Il monologo di Francesca Albanese (ONU) a Le Iene: "A Gaza Israele compie genocidio, uccide, tortura, affama per distruggere un gruppo" - VIDEO - "Il crimine di genocidio è la distruzione deliberata, totale o parziale di un gruppo in quanto tale. Non contano i mezzi, che siano camere a gas, macete o droni.

Francesca Albanese (Onu): “Le sanzioni Usa per Gaza violano la mia immunità” - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati lo ha detto da Bogotà, dove si è recata per partecipare ad un vertice internazionale per trovare soluzioni al conflitto di ... Secondo tg24.sky.it