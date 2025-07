Trump | I Patriot destinati all’Ucraina sono già stati spediti dalla Germania

Il presidente Donald Trump ha confermato che i missili Patriot destinati all’Ucraina sono giĂ stati spediti dalla Germania. Lo riporta Bloomberg. Lunedì Trump aveva detto che un Paese non specificato era pronto a fornire 17 Patriot immediatamente. Attualmente l’Ucraina dispone di sei batterie operative di Patriot, composte da radar mobili e lanciamissili. Non è chiaro se Trump si riferisse ai sistemi di lancio o ai missili intercettori, o «se distingua la differenza», osserva il Guardian. La Cnn, inoltre, segnala che per ora il presidente americano non intende inviare a Kyiv missili a lungo raggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «I Patriot destinati all’Ucraina sono giĂ stati spediti dalla Germania»

Ucraina, Trump: “Tra Putin e Zelensky odio tremendo, pace impossibile”, poi il dietrofront: “Buone possibilità ”; USA spostano Patriot da Israele a Kiev - VIDEO - Il tycoon ha parlato delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina e di come stia lavorando per fare in modo che questo accada Il presidente Usa, Donald Trump, ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile.

Trump: "Odio tremendo tra Putin e Zelensky, forse la pace è impossibile". Il Nyt svela: "Usa spostano i Patriot da Israele a Kiev" -  Putin: «Con il tempo ci sarà una riconciliazione». Zelensky in visita a Praga con la first lady Olena

ok di Trump a invio #Patriot all'#Ucraina

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Estonia effettua i primi test con i sistemi di difesa Himars sull'isola di Saaremaa; Ucraina, l'Osce denuncia torture sistematiche di Mosca sui civili e sui prigionieri di guerra | Trump: Missili Patriot giĂ spediti da Berlino a Kiev; Guerra Ucraina Russia, Trump: Accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca.

Ucraina sotto attacco di ondate di droni russi mentre da Berlino arrivano i Patriot Usa destinati a Kijev