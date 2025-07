Borsa | l' Europa apre debole e guarda a trattativa sui dazi

Avvio debole per le Borse europee, con gli investitori che guardano alle trattative tra Ue e Stati Uniti sul fronte dei dazi. Sotto i riflettori anche le mosse delle banche centrali dopo l' inflazione Usa. In calo Francoforte (-0,2%), positiva Londra (+0,1%), nonostante l'aumento dei prezzi al consumo. Poco mossa Parigi (+0,02%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre debole e guarda a trattativa sui dazi

Borsa: l'Europa chiude debole, si guarda a dazi e guerre - Le Borse europee chiudono deboli la seduta con gli investitori che si concentrano sulle prossime mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi.

Mercati: settimana debole per l’immobiliare con banche centrali e dazi - Si chiude una settimana contrastata per i titoli del comparto immobiliare quotati a Piazza Affari e, in Europa, dopo che si sono espresse alcune banche centrali.

Borsa: l'Europa debole valuta annunci sui dazi, Milano -0,2% . A Wall Street future in calo. Il dollaro resta forte sull'euro

Secondo l'economista Marcello Messori l'Europa ha sbagliato ad accettare senza discutere i dazi al 10% e infatti Trump ne ha approfittato per alzare il tiro. "Per trattare con il Presidente americano non bisogna cadere nei tranelli e agire con fermezza"

Borsa: l’Europa apre debole e guarda a trattativa sui dazi - MILANO, 16 LUG – Avvio debole per le Borse europee, con gli investitori che guardano alle trattative tra Ue e Stati Uniti sul fronte dei dazi. Si legge su lasicilia.it

Borsa: l'Europa debole valuta annunci sui dazi, Milano -0,2% - Borse europee deboli a metà seduta, con i listini che sembrano aver digerito l'annuncio di Donald Trump di dazi al 30% a partire da agosto. Secondo msn.com